Підозрюваного у вбивстві мера Гданська арештували на 3 місяці

Він не визнав своєї провини

Суд Гданська арештував звинуваченого у вбивстві мера міста Павла Адамовича на три місяці.

Як повідомила речниця окружної прокуратури Гданська Гражина Вавринюк, затриманому після нападу Стефану В. висунули звинувачення у навмисному вбивстві з мотивів, які заслуговують на особливе засудження. До того як стало відомо про смерть мера в лікарні нападника планували звинуватити в замаху на вбивство, повідомляє TVN24.

Прокуратура виступила з вимогою тримісячного арешту для затриманого. Суд Гданська задовольнив це клопотання.

"Чоловік дав показання. Він не визнав себе винним у злочині, в якому його звинувачують", - сказала прокурор.

У поліції розповіли, що раніше 27-річного мешканця Гданська притягали до відповідальності за злочини проти життя і здоров’я, в тому числі розбій.

"Він весь час говорить про свою ненависть до "Громадянської платформи (нині в опозиції). Вважає, що несправедливо опинився у в’язниці у часи, коли при владі була "Платформа", - розповів один з офіцерів поліції.

Зокрема, у 2014 році чоловіка засудили до 5,5 років позбавлення волі за чотири напади на банки.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.