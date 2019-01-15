Підозрюваного у вбивстві мера Гданська арештували на 3 місяці
Як повідомила речниця окружної прокуратури Гданська Гражина Вавринюк, затриманому після нападу Стефану В. висунули звинувачення у навмисному вбивстві з мотивів, які заслуговують на особливе засудження. До того як стало відомо про смерть мера в лікарні нападника планували звинуватити в замаху на вбивство, повідомляє TVN24.
Прокуратура виступила з вимогою тримісячного арешту для затриманого. Суд Гданська задовольнив це клопотання.
"Чоловік дав показання. Він не визнав себе винним у злочині, в якому його звинувачують", - сказала прокурор.
У поліції розповіли, що раніше 27-річного мешканця Гданська притягали до відповідальності за злочини проти життя і здоров’я, в тому числі розбій.
"Він весь час говорить про свою ненависть до "Громадянської платформи (нині в опозиції). Вважає, що несправедливо опинився у в’язниці у часи, коли при владі була "Платформа", - розповів один з офіцерів поліції.
Зокрема, у 2014 році чоловіка засудили до 5,5 років позбавлення волі за чотири напади на банки.
Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.
Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.
Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.
Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?