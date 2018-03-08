Підозрюваного у вбивстві учасника бойових дій Олешка взяли під варту на 60 діб

Побратими загиблого Маджаров, Пшеничний та Печников, якібули з ним під час вбивства, упізнали Артема Матюшина як нападника

Бердянський районний суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави одного з підозрюваних у вбивстві учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка Артема Матюшина.

Чоловік є уродженцем Макіївки Донецької області та проживає у Дніпрі. За даними слідства його підозрюють у тому, він вистрілив з обрізу мисливської рушниці у "Сармата", унаслідок чого він загинув, а після цього він та інші троє підозрюваних втекли з місця злочину на двох автівках "Таврія" та "Мазда". Пізніше їх затримала поліція у Василівці, повідомляє Громадське.

Побратими загиблого Маджаров, Пшеничний та Печников, якібули з ним під час вбивства, упізнали Артема Матюшина як нападника.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід тримання під вартою, наголошуючи на ризиках втечі, впливу на свідків, а також перешкоджання слідству.

Сам підозрюваний зазначив, що не має відношення до злочину, а того дня приїхав з друзями на відпочинок.

Слідчий Олексій Мартим'янов наголосив, що наразі встановлюють факт ймовірної причетності до злочину інших осіб, а саме замовників та організаторів.

Матюшину інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення йому загрожує довічнеув'язнення.

3 серпня суд обиратиме міру запобіжного заходу й іншим трьом підозрюваним у вбивстві Віталія Олешка.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.