Підозрюваного у видачі зброї для розгону Майдану випустили із СІЗО

Шевченківський суд Києва не зміг розглянути питання про обрання йому подальшого запобіжного заходу

О 24:00 з Лук'янівського СІЗО Києва відпустили Ростислава Заворотного – одного з обвинувачених у справі про передачу зброї "тітушкам" під час подій Революції Гідності.

Шевченківський суд Києва не зміг розглянути питання про обрання Ростиславу Заворотному подальшого запобіжного заходу, - повідомляє "5 канал".

Напередодні адвокат Заворотного Сергій Войченко запевняв, що його підзахисний не має наміру ховатися від правоохоронців.

"Він нікуди не збирається тікати. Поїде додому, до сім'ї, а завтра (28 квітня, - ред.) вранці буде в суді", – запевняв вчора адвокат.

Заворотний звинувачується у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням разом з "тітушками" понад 150 автоматами і майже 48 тис. патронами зі складів МВС.

Зазначимо, що за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.