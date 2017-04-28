CУСПІЛЬСТВО НОВИНИО 24:00 з Лук'янівського СІЗО Києва відпустили Ростислава Заворотного – одного з обвинувачених у справі про передачу зброї "тітушкам" під час подій Революції Гідності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозрюваного у видачі зброї для розгону Майдану випустили із СІЗО
Шевченківський суд Києва не зміг розглянути питання про обрання йому подальшого запобіжного заходу
Фото: twitter.com/opora
Шевченківський суд Києва не зміг розглянути питання про обрання Ростиславу Заворотному подальшого запобіжного заходу, - повідомляє "5 канал".
Напередодні адвокат Заворотного Сергій Войченко запевняв, що його підзахисний не має наміру ховатися від правоохоронців.
"Він нікуди не збирається тікати. Поїде додому, до сім'ї, а завтра (28 квітня, - ред.) вранці буде в суді", – запевняв вчора адвокат.
Заворотний звинувачується у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням разом з "тітушками" понад 150 автоматами і майже 48 тис. патронами зі складів МВС.
Зазначимо, що за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.
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