Підозрюваного в нападі на Гандзюк Вишневського взяли під домашній арешт

Херсонський міський суд вирішив взяти під домашній арешт підозрюваного в нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк В'ячеслава Вишневського до 20 жовтня.

Такий запобіжний захід обрав суд 22 серпня, повідомляє кореспондент Громадського.

Також чоловік до 20 жовтня зобов'язаний носити електронний браслет.

Херсонський міськсуд визначив запобіжний захід 22 серпня.

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"Я прийшла сьогодні в суд, де мали розглядати апеляція і мав бути відео-зв'язок з свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен", - сказала Кадукова.

Як пояснив "Українській правді" адвокат Новікова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

"Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження по відношенню до мого підзахисного", - сказав він.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.