Підозрюваного в організації викрадення Гончаренка суд залишив у СІЗО
Про це повідомляє Думская.net.
Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підзахисного, посилаючись на стан його здоров'я, однак суддя ухвалив рішення залишити Кушнарьова в слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.
Нардеп заявив, що вважає своє викрадення спецоперацією. В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області, батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова. Олександр Кушнарьов на суді заявив, що не володіє українською мовою, і вимагав надати перекладача.
24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом особам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намірах завдати йому тяжкого каліцтва.
Також Кушнарьову інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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