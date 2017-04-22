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Підозрюваного в організації викрадення Гончаренка суд залишив у СІЗО

Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід
Підозрюваному в організації викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренко - депутату Лиманського райради Одеської області від "Оппоблоку" Олександру Кушнарьову - Приморський суд продовжив термін перебування в СІЗО.
Підозрюваного в організації викрадення Гончаренка суд залишив у СІЗО Фото: dumskaya.net

Про це повідомляє Думская.net.

Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підзахисного, посилаючись на стан його здоров'я, однак суддя ухвалив рішення залишити Кушнарьова в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп заявив, що вважає своє викрадення спецоперацією. В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області, батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова. Олександр Кушнарьов на суді заявив, що не володіє українською мовою, і вимагав надати перекладача.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом особам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намірах завдати йому тяжкого каліцтва.

Також Кушнарьову інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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22 04 2017 19:45
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