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Підозрюваного в організації викрадення Луценка та вбивства Вербицького взяли під варту на 60 діб

Волкова взяли під варту без альтернативи внесення застави
Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році, взято під варту терміном на 60 діб.
Підозрюваного в організації викрадення Луценка та вбивства Вербицького взяли під варту на 60 діб Фото: pravda.com.ua

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд 29 липня, пише "Українська Правда".

Волкова взяли під варту без альтернативи внесення застави. Подати апеляцію на рішення суду захист Волкова може протягом 10 днів.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором та координатором) викрадення – громадянином Неживовим, начальником служби безпеки. При цьому під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушек".

Також у прокуратури є підстави підозрювати ще одну особу – громадянина Щінкіна – у  причетності до викрадення Луценка та Вербицького, для чого Щінкін формував злочинну групу. З ним Волков також контактував у день викрадення.

"Злочин здійснено групою осіб, переважна більшість з них наразі переховується від слідства та суду. У даному кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб", – повідомив прокурор під час судового засідання.

Захист Волкова заявив про те, що з 2014 року Волков неодноразово виїжджав за межі країни та повертався, а сам Волков  заявив, що з 12 до 24 серпня він планує виїхати до Будапешта та інших міст Європи разом з дружиною та донькою.

При цьому Волков заявив, що ніяких повісток на допити він не отримував, хоча перебуває у Києві за місцем прописки. 

"Що я робив 3 роки тому, я не пам'ятаю, і прізвищ людей, з якими я нібито телефоном спілкувався, я не знаю", – заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, присутніх у залі суду, Волков підтвердив, що знає Чеботарьова, і свій телефон, дзвінки  з якого зафіксовано у його офісі, він не губив і нікому не передавав.

Як повідомляв iPress.ua, у січні 2014-го Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм померІгор Луценко був знайдений живим.

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29 07 2017 21:20
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