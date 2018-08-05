Підозрюваного в побитті Найєма відпустили у Баку
"Суд в Азербайджані обрав для Саітова особисте зобов’язання, тому його відпустили", - повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган і наголосила, що тепер він має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів, інформує "Українська правда".
Саітова затримали в Баку, 5 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Сарган пояснила, що українська сторона готує матеріали для екстрадиції в Україну підозрюваного у побитті нардепа.
На питання, як довго будуть готуватися відповідні документи і коли їх мають надіслати в Баку, прес-секретар відповіла: "Сьогодні-завтра, можливо їх підготували і надіслали ще вчора".
Сам нардеп у Facebook написав, що у будь-якому випадку залишається питання, чому азербайджанський суд відпустив підозрюваного, враховуючи висунуті йому звинувачення.
Найєм також повідомив, що низка прокурорів Шевченківського району є близькими друзями підозрюваного.
"Один є родичем їх партнера по бізнесу, а другий - уже після того, як отримав на руки нашу справу, - зустрічався з родичами втікача", - написав нардеп.
Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.
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