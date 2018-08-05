Підозрюваного в побитті Найєма відпустили у Баку

Українська сторона готує матеріали для екстрадиції в Україну підозрюваного у побитті нардепа

Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, під особисте зобов’язання.

"Суд в Азербайджані обрав для Саітова особисте зобов’язання, тому його відпустили", - повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган і наголосила, що тепер він має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів, інформує "Українська правда".

Саітова затримали в Баку, 5 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Сарган пояснила, що українська сторона готує матеріали для екстрадиції в Україну підозрюваного у побитті нардепа.

На питання, як довго будуть готуватися відповідні документи і коли їх мають надіслати в Баку, прес-секретар відповіла: "Сьогодні-завтра, можливо їх підготували і надіслали ще вчора".

Сам нардеп у Facebook написав, що у будь-якому випадку залишається питання, чому азербайджанський суд відпустив підозрюваного, враховуючи висунуті йому звинувачення.

Найєм також повідомив, що низка прокурорів Шевченківського району є близькими друзями підозрюваного.

"Один є родичем їх партнера по бізнесу, а другий - уже після того, як отримав на руки нашу справу, - зустрічався з родичами втікача", - написав нардеп.

Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.