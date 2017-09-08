Підозрюваному у стрілянині в Дніпрі призначили заставу у 128 тисяч грн

Жовтневий районний суд Дніпра обрав запобіжний захід учаснику перестрілки, у якій загинуло двоє учасників АТО.

Давида Пабілера заарештували терміном на 60 днів з можливістю звільнення під грошову заставу у 128 тисяч гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Сьогодні Жовтневим районним судом міста Дніпра підозрюваному у кримінальному провадженні за статтями 263, 189 та 115 Кримінального кодексу України обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.