Підозрюваному у стрілянині в Дніпрі призначили заставу у 128 тисяч грн
Давида Пабілера заарештували терміном на 60 днів з можливістю звільнення під грошову заставу у 128 тисяч гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Сьогодні Жовтневим районним судом міста Дніпра підозрюваному у кримінальному провадженні за статтями 263, 189 та 115 Кримінального кодексу України обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.
Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.
Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.
Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.
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