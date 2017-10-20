Підозрювану в скоєні ДТП у Харкові, доставили до суду, - ФОТО

Підозрювану у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву вже доставили в суд.

"Її вже достали в суд", - повідомив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook.

Засідання відбудеться о 14:00 у Київському райсуді Харкова.

"Прокуратура і поліція будуть наполягати на обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту на період слідства для запобігання спробам ухилитися від відповідальності за скоєне", - написав Геращенко.

Водночас він додав, що суд за статтею, за якою Зайцевій оголосили про підозру, може відпустити підозрювану під заставу або домашній арешт.

ФОТО DOZOR.KHARKOV.UA

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.