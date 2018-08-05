CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрювану у нападі на Дмитра Іващенка "Вербича" Катерину Лапінську взяли під варту до 5 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозрювану у нападі на Вербича взяли під варту
Лапінську взяли під варту до 5 червня
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Про це повідомила кореспондентка Громадського з зали Подільського районного суду Києва.
7 травня Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 25-річній дівчині, яка в групі інших зловмисників вчинила напад на Вербича.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. Згодом стало відомо, що напад на Вербича скоїли троє хлопців і дві дівчини.
Прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.
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08 05 2018 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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