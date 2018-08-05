Підозрювану у нападі на Вербича взяли під варту

Лапінську взяли під варту до 5 червня

Підозрювану у нападі на Дмитра Іващенка "Вербича" Катерину Лапінську взяли під варту до 5 червня.

Про це повідомила кореспондентка Громадського з зали Подільського районного суду Києва.

7 травня Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру 25-річній дівчині, яка в групі інших зловмисників вчинила напад на Вербича. Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. Згодом стало відомо, що напад на Вербича скоїли троє хлопців і дві дівчини.

Прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.