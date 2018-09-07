Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підозрювану в нападі на ветерана АТО Вербича засудили до 3 років в'язниці умовно

Дівчина знімала на відеокамеру побиття "кіборга"
Подільський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі умовно дівчину-інваліда Катерину Лапінську за причетність до нападу на ветерана Антитерористичної операції Дмитра Іващенка (Вербича) в Києві.
Підозрювану в нападі на ветерана АТО Вербича засудили до 3 років в Фото: kyiv.gp.gov.ua

Встановлено, що обвинувачена разом з чотирма своїми друзями 2 травня близько 19:30 на вул. Костянтинівській у Подільському районі помітили раніше незнайомого їм Вербича, який йшов одягнений у футболку з портретним зображенням, яке вони прийняли за націоналістичну українську символіку.

Громадянин Росії В'ячеслав Лукічев повідомив Лапінській про намір напасти на учасника АТО з національно-політичних суперечностей, після чого підсудна почала зйомку нападу на відеокамеру, зазначається у вироку суду.

Нападники наносили ветерану АТО удари ножем, розпилювали сльозогінний газ, намагалися вдарити молотком по рукам і тілу.

У результаті нападу Вербич отримав легкі тілесні ушкодження, а саме колото-різані рани дрібних тканин лівої сідниці і попереково-крижової області.

3 липня Лапінська визнала свою провину і уклала угоду зі слідством.

Суд затвердив угоду, визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу україни та призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Лапінську від відбування покарання і призначив випробувальний термін 1 рік. Також суд відпустив її з-під варти.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. Згодом стало відомо, що напад на Вербича скоїли троє хлопців і дві дівчини.

Прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.