Підозрювану в нападі на ветерана АТО Вербича засудили до 3 років в'язниці умовно
Встановлено, що обвинувачена разом з чотирма своїми друзями 2 травня близько 19:30 на вул. Костянтинівській у Подільському районі помітили раніше незнайомого їм Вербича, який йшов одягнений у футболку з портретним зображенням, яке вони прийняли за націоналістичну українську символіку.
Громадянин Росії В'ячеслав Лукічев повідомив Лапінській про намір напасти на учасника АТО з національно-політичних суперечностей, після чого підсудна почала зйомку нападу на відеокамеру, зазначається у вироку суду.
Нападники наносили ветерану АТО удари ножем, розпилювали сльозогінний газ, намагалися вдарити молотком по рукам і тілу.
У результаті нападу Вербич отримав легкі тілесні ушкодження, а саме колото-різані рани дрібних тканин лівої сідниці і попереково-крижової області.
3 липня Лапінська визнала свою провину і уклала угоду зі слідством.
Суд затвердив угоду, визнав обвинувачену винною за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу україни та призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Лапінську від відбування покарання і призначив випробувальний термін 1 рік. Також суд відпустив її з-під варти.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. Згодом стало відомо, що напад на Вербича скоїли троє хлопців і дві дівчини.
Прокуратура повідомила, що організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.
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