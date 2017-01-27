Підозрюваних у розкраданні коштів ДПЗКУ суд відправив під варту
Стосовно екс-посадовців ДПЗКУ суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура в повній мірі,- повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
"В якості альтернативи тримання під вартою обрані пропоновані розміри застав: екс-головному раднику голови правління ДПЗКУ – в розмірі 60 млн грн, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління – 40 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.
Нагадаємо, детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).
Як повідомляв iPress.ua, 24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.
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