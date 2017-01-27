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Підозрюваних у розкраданні коштів ДПЗКУ суд відправив під варту

Усім також були обрані пропоновані розміри застав - 60 млн, 40 млн і 5 млн гривень
26-27 cічня Солом’янський районний суд міста Києва у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація".
Підозрюваних у розкраданні коштів ДПЗКУ суд відправив під варту Фото: з вільних джерел

Стосовно екс-посадовців ДПЗКУ суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура в повній мірі,-  повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"В якості альтернативи тримання під вартою обрані пропоновані розміри застав: екс-головному раднику голови правління ДПЗКУ – в розмірі 60 млн грн, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління – 40 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).

Як повідомляв iPress.ua24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.

 
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27 01 2017 15:35
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