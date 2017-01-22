Підозрюваних у стрільбі з балкону харковчан поліція відпустила
"В ніч з 21 на 22 січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на Олексіївському житловому масиві нібито чути постріли. Екіпаж патрульної служби виявив на сходовому майданчику будинку по вул. Целіноградській двох чоловіків. Поряд з ними лежали чотири гільзи, попередньо, калібру 5,45 А-39", – розповіла головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління НП в Харківській області Олександра Алексєєва, повідомляє Укрінформ.
За її словами, патрульні викликали на місце події слідчих, а підозрюваних доставили в райвідділ поліції.
"Чоловіки розповіли, що в цей день зустрічалися сім'ями. Коли вийшли палити на майданчик, їх патрульні затримали і відвезли у відділ поліції. Затримані зазначили, що ніякої стрілянини не здійснювали, і що це за гільзи, їм невідомо", – додала Алексєєва.
За її словами, опитані мешканці будинку сказали, що пострілів не чули.
"Гільзи відправлені на експертизу. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Затриманих після опитування відпустили", – пояснила Алексєєва.
Як повідомляв раніше iPress.ua, в ніч на 22 січня було затримано трьох чоловіків, які відкрили стрілянину з автомата з балкона багатоповерхівки на Олексіївському житловому масиві в Харкові. При затриманні чоловіки вели себе агресивно, намагалися накинутися на поліцейських. Патрульні застосували фізичну силу і наручники.
Нагадуємо, в суботу, 21 січня 57-річний чоловік стріляв з пістолета на одній із зупинок в Харкові.
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