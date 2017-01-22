Підозрюваних у стрільбі з балкону харковчан поліція відпустила

Троє чоловіків, які були затримані за стрілянину з балкону на Олексіївському житловому масиві в Харкові, на свободі

Поліція допитала та відпустила трьох чоловіків, які підозрюються в стрілянині з балкону багатоповерхівки в Харкові.

"В ніч з 21 на 22 січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на Олексіївському житловому масиві нібито чути постріли. Екіпаж патрульної служби виявив на сходовому майданчику будинку по вул. Целіноградській двох чоловіків. Поряд з ними лежали чотири гільзи, попередньо, калібру 5,45 А-39", – розповіла головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління НП в Харківській області Олександра Алексєєва, повідомляє Укрінформ.

За її словами, патрульні викликали на місце події слідчих, а підозрюваних доставили в райвідділ поліції.

"Чоловіки розповіли, що в цей день зустрічалися сім'ями. Коли вийшли палити на майданчик, їх патрульні затримали і відвезли у відділ поліції. Затримані зазначили, що ніякої стрілянини не здійснювали, і що це за гільзи, їм невідомо", – додала Алексєєва.

За її словами, опитані мешканці будинку сказали, що пострілів не чули.

"Гільзи відправлені на експертизу. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Затриманих після опитування відпустили", – пояснила Алексєєва.

Як повідомляв раніше iPress.ua, в ніч на 22 січня було затримано трьох чоловіків, які відкрили стрілянину з автомата з балкона багатоповерхівки на Олексіївському житловому масиві в Харкові. При затриманні чоловіки вели себе агресивно, намагалися накинутися на поліцейських. Патрульні застосували фізичну силу і наручники.

Нагадуємо, в суботу, 21 січня 57-річний чоловік стріляв з пістолета на одній із зупинок в Харкові.