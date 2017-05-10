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Підозрюваних у терактах членів Торпеди арештували на два місяці

За організацією провокації стоять колишні функціонери Партії регіонів
У четвер, 5 жовтня, суд вирішив арештувати на два місяці всіх підозрюваних у терактах членів терористичної групи Торпеда.
Підозрюваних у терактах членів Торпеди арештували на два місяці Фото: facebook.com/arsen.avakov.

Затриманим членам організованої злочинної групи "Торпеда", які більше року займалися в Україні провокаціями на межі з терактами,  - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.

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05 10 2017 15:35
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