Підозрюваних у терактах членів Торпеди арештували на два місяці

У четвер, 5 жовтня, суд вирішив арештувати на два місяці всіх підозрюваних у терактах членів терористичної групи Торпеда.

Затриманим членам організованої злочинної групи "Торпеда", які більше року займалися в Україні провокаціями на межі з терактами, - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.