Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підозрюваних у замаху на лідерів одеського "Народного руху" арештували

У прокуратурі уточнили, що арештовані – уродженець Херсону, одесит та мешканець Одеси родом з Житомирщини
В Одесі суд взяв під варту трьох підозрюваних у замаху на життя громадського діяча та журналіста, які протаранили вантажівкою ГАЗ машину лідерів одеської організації "Народного руху України".
Підозрюваних у замаху на лідерів одеського "Народного руху" арештували Фото: od.npu.gov.ua

Рішення було прийнято в суботу, 25 серпня, повідомляє прокуратура Одеської області. Запобіжний захід вказаним особам обрано без можливості внесення застави строком на 60 діб.

У прокуратурі уточнили, що арештовані – уродженець Херсону, одесит та мешканець Одеси родом з Житомирщини.

"На теперішній час правоохоронні органи працюють над встановленням та затриманням інших осіб, причетних до замаху на вбивство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ. Вантажівка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину активістів, водій вистрибнув з авто на ходу і втік на мопеді, який заздалегідь приготував.

23 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в Одесі затримано зловмисників, які намагалися скоїти вбивство активістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.