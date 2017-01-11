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Підозрюваним у "справі рюкзаків" загрожує від 7 до 12 років, - Холодницький

Холодницький також зазначив, що Арсен Аваков в проваджені не фігурує
Підозрюваним у "справі рюкзаків" сину глави МВС Олександру Авакову та Сергію Чеботарю та ще одному підозрюваному загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Підозрюваним у "справі рюкзаків" загрожує від 7 до 12 років, - Холодницький Назар Холодницький. Фото: news.pn

"Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Але знов таки, якщо провина буде доведена в суді", -  повідомив керівник Спеціальізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, інформує Громадське.

Холодницький зокрема прокоментував наявність молодиків у суді.

"Зранку була розмова з директором НАБУ. Він обіцяє забезпечити безпеку прокурорів у суді".

На питання, чи фігурує у цьому провадженні сам міністр Аваков, Холодницький відповів: "Не фігурує".

Він також зазначив, що перший проект підозри Сергію Чеботарю був у січні 2017 року, але тоді доказів для оголошення підозри було недостатньо.

"Зараз ми клопотання погодили між детективами і прокурорами. З цим клопотанням ознайомлюється сторона захисту. Після цього ми направимо його до суду", — сказав Холодницький.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні, 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

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01 11 2017 11:59
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