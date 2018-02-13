Підозрюваним у вбивстві Вороненкова продовжили арешт

Тарасенко і Лось залишаться під вартою до квітня

Голосіївський районний суд Києва продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави підозрюваним у вбивстві колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова - Ярославу Тарасенку та Олександру Лосеві.

У прокуратурі нагадали, що 36-річному жителю Павлограда Дніпропетровської області (який виконував роль водія), а також його спільнику - 39-річному уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину і безпосередньо здійснював спостереження за Вороненковим, було повідомлено про підозру у п. 12 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), - повідомляється на сайті столичної прокуратури.

Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.

Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.