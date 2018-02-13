Підозрюваним у вбивстві Вороненкова продовжили арешт
У прокуратурі нагадали, що 36-річному жителю Павлограда Дніпропетровської області (який виконував роль водія), а також його спільнику - 39-річному уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину і безпосередньо здійснював спостереження за Вороненковим, було повідомлено про підозру у п. 12 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), - повідомляється на сайті столичної прокуратури.
Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.
Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.
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