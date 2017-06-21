Підозрюваним у замаху на Геращенка грозить довічне ув'язнення

Зловмисник переховується від слідства у Росії

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка через його громадську та державну діяльність.

Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що перебувають під вартою, скеровано до суду, повідомляє СБУ.

Їм загрожує довічне ув’язнення. Як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації так званої "ЛНР" на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ.

Зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук.

Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження.

Нагадаємо, що в січні голова СБУ Василь Грицак заявив про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами. Згодом стало відомо, що замах готувався на народного депутата України Антона Геращенка.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

У свою чергу Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.