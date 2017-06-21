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Підозрюваним у замаху на Геращенка грозить довічне ув'язнення

Зловмисник переховується від слідства у Росії
Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка через його громадську та державну діяльність.
Підозрюваним у замаху на Геращенка грозить довічне ув Антон Геращенко. Фото: Олександр Чекмєнєв

Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що перебувають під вартою, скеровано до суду, повідомляє СБУ

Їм загрожує довічне ув’язнення. Як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації так званої "ЛНР" на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ.

Зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук.

Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження.

Нагадаємо, що в січні голова СБУ Василь Грицак заявив про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами. Згодом стало відомо, що замах готувався на народного депутата України Антона Геращенка.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

У свою чергу Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

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21 06 2017 14:15
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