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Підозрюваний побив прокурора ГПУ, який намагався вручити йому обвинувальний акт

Ім'я підозрюваного, який наніс тілесні ушкодження співробітнику Генпрокуратури, не називається
Підозрюваний побив прокурора Генеральної прокуратури, який намагався вручити йому обвинувальний акт.
Підозрюваний побив прокурора ГПУ, який намагався вручити йому обвинувальний акт фото: obozrevatel.com

Встановлено, що 6 грудня близько 18:30 біля київського апеляційного адміністративного суду в Києві чоловік наніс тілесні ушкодження прокурору, який вручав йому обвинувальний акт, повідомляють "Українські новини".

На цей момент у справі призначена судово-медична експертиза, яка має встановити ступінь тяжкості ушкоджень та їхній характер.

Ім'я підозрюваного і прокурора в матеріалах не вказується.

Нагадаємо, у Рівному поліція понад годину вела погоню за позашляховиком, водій якого таранив поліцейські авто. Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх оглядають медики. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі. Зупинили втікача завдяки пострілам по шинах.

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21 12 2018 16:25
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