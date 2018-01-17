Підозрюваний у сепаратизмі Санжаревський заперечує причетність до терористичної групи

Артист балету Львівського національного театру опери та балету Микола Санжаревський, якого підозрюють в сепаратизмі, заперечує причетність до терористичної групи, але від сторінки "Антимайдан" не відхрещується.

"Я заявляю, що наприкінці 2013 року і у 2014 році я був адміністратором сторінки під назвою "Антимайдан" в одній із соцмереж. Чому я це робив? Можливо, частково через пропаганду, частково через економічні та історичні мої знання. Я вважав, що різкий перехід до євроінтеграції для тодішньої економіки країни призведе до багатьох негативних наслідків, таких як зменшення ВВП і зубожіння певної частини населення. Наскільки я помилявся, показав час.

У своїх постах у соцмережах я у той час жорстко критикував певних політиків, їхні помилки, також викладав негативні тенденції, з якими зіштовхувалось українське суспільство. Заявляю, що електронні гаманці, про які йдеться мова, дійсно були мною зареєстровані – з метою допомогти тим, хто страждає від конфлікту, який був у той час повному розпалі. Тоді багато хто намагався допомогти, чим хто міг. Я вважав, що мій обов’язок – допомогти, бо я працюю з дітьми. Але мої добрі наміри були використані не у тих цілях. І коли я це побачив, припинив будь-яку діяльність, скерував запит у "Вебмані" для блокуванння цих гаманців, що через певний час і зробили", - розповів артист, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, гроші він збирав не для бойовиків угруповання "ДНР".

"Ні. Водночас у той же час я зрозумів, що будь- яка діяльність не у житті, а в соцмережах, навіть активна, не допоможе змінити критичну ситуацію, біду, яка звалилась на нашу країну, я вирішив свою енергію і сили скерувати на творчі проекти, щоб пізніше використати для реінтеграції Донбасу, коли прийде час. Сама концепція проектів полягала у тому, щоб створити комфортні умови для дитини, для прикладу російськомовної зі східних областей, яка, потрапляючи до викладачів україномовних, розуміла, що її люблять, так само і до дитини із західних регіонів України, якщо потрапить до російськомовного викладача, то з шаною ставитимуться до неї. Наша організація створила школи балету. Тут у Львові навчаються діти біженців, переселенців, звісно, і львів’яни", - резюмував Санжаревський.

Окрім того, артист висловив свою думку щодо анексії Криму та війни на Донбасі.

"Крим – анексований, окупований. А щодо того, що відбувається в Донбасі, вибачте, я – не військовий експерт, я там сам не був, я вважаю, що там є люди, які не з Донбасу, які там воюють. Думаю, такі запитання треба ставити спеціалістам, які професійно можуть відповісти. Але я вважаю, що потрібно це закінчувати, що ллється українська кров і при правильних діях політиків ми зможемо Донбас повернути Україні", - заявив артист.

Нагадаємо, що в помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського 16 січня провели обшук через підозру у сприянні діяльності терористичної організації.