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Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю

Він визнав провину у незаконному зберіганні зброї
З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти.
Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю Фото: radiosvoboda.org

Шевченківський райсуд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти Стельмашенка - одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомляє із зали суду Deutsche Welle.

Справа в тому, що Головна військова прокуратура під час засідання зняла зі Стельмашенка обвинувачення у підготовці теракту.

Водночас він визнав провину у незаконному зберіганні зброї. За це суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд засудив Германа до 4,5 років в'язниці.

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19 12 2018 19:37
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