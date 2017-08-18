Підозрюваний у теракті в Барселоні з'явився в поліцію і повідомив про вкрадений паспорт

Дрісс Укабір побачив свою фотографію в ЗМІ і прийшов до відділку для пояснень

Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт

Про це повідомляє видання La Vanguardia з посиланням на мера міста Ріполь, де проживає Укабір.

За словами мера міста Ріполь Хорді Манеллі, поширена інформація про можливу причетність Дрісса Укабіра до трагічних подій у каталонській столиці може бути неправдивою.

Повідомляється, що Укабір побачив свою фотографію в ЗМІ і прийшов до відділку для пояснень. Він зазначив, що в момент атаки перебував у себе вдома в місті Ріполь (провінція Жирона).

Зараз поліція з'ясовує, чому чоловік раніше не заявив про пропажу документів, і намагається встановити тих, хто причетний до крадіжки.

У повідомленні наголошується, що під підозру потрапив молодший брат Дрісса, 18-річний Мусса, який живе в Барселоні і може бути причетний до теракту.

Раніше іспанська газета повідомила, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір (Driss Oukabir).

Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.