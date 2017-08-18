Підозрюваний у теракті в Барселоні з'явився в поліцію і повідомив про вкрадений паспорт
Про це повідомляє видання La Vanguardia з посиланням на мера міста Ріполь, де проживає Укабір.
За словами мера міста Ріполь Хорді Манеллі, поширена інформація про можливу причетність Дрісса Укабіра до трагічних подій у каталонській столиці може бути неправдивою.
Повідомляється, що Укабір побачив свою фотографію в ЗМІ і прийшов до відділку для пояснень. Він зазначив, що в момент атаки перебував у себе вдома в місті Ріполь (провінція Жирона).
Зараз поліція з'ясовує, чому чоловік раніше не заявив про пропажу документів, і намагається встановити тих, хто причетний до крадіжки.
У повідомленні наголошується, що під підозру потрапив молодший брат Дрісса, 18-річний Мусса, який живе в Барселоні і може бути причетний до теракту.
Раніше іспанська газета повідомила, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір (Driss Oukabir).
Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.
В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.
Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.
Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.
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