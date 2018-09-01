Підозрюваний у вбивстві Ноздровської не визнає провини, - Аброськін
"Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного", - написав Аброськін у Facebook.
Аброськін зазначив, що після затримання підозрюваного він особисто з ним спілкувався.
"Людина не кається у скоєному і не збирається каятися", - підкреслив заступник голови Нацполіціі.
Раніше в поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого завтра, 9 січня.
Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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