CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрюваний у скоєнні нападу в Берліні після атаки зумів втекти з міста на поїзді через Францію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозрюваний в берлінському теракті втік через Францію
Аніса Амрі зняли камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон
Фото:Reuters
Про це повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагентства з посиланням на представників слідства, передає "Радіо Свобода".
24-річного тунісця Аніса Амрі зняли камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон. Він їхав один.
Анісу Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
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