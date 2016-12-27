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Підозрюваний в берлінському теракті втік через Францію

Аніса Амрі зняли камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон
Підозрюваний у скоєнні нападу в Берліні після атаки зумів втекти з міста на поїзді через Францію.
Підозрюваний в берлінському теракті втік через Францію Фото:Reuters

Про це повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагентства з посиланням на представників слідства, передає "Радіо Свобода".

24-річного тунісця Аніса Амрі зняли камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон. Він їхав один.

Анісу Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

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27 12 2016 07:11
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