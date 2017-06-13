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Підозрюваний в корупції мер Чопа вийшов під заставу

Сума зменшилася майже в 10 разів
Мер Чопа Валерій Самардак, якого правоохоронці підозрюють у вимаганні та отриманні $ 3 тисяч хабара, вийшов під заставу в розмірі 128 тисяч гривень.
Підозрюваний в корупції мер Чопа вийшов під заставу Валерій Самардак

Про це Мukachevo.net підтвердили в Апеляційному суді Закарпатської області.

Про те, хто вніс заставну суму, невідомо.

Крім того, Апеляційний суд зберіг в силі рішення про арешт майна Самардака. Йому все ще заборонено виїжджати за кордон та з'являтися на робочому місці.

У вівторок, 13 червня, Апеляційний суд розглядав справу мера Чопа. На засіданні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та народний депутат Роберт Грегор (БПП) заявили про готовність взяти Самардака на поруки. Суддя задовільнив це клопотання частково, зменшивши заставу з 1 млн грн до 128 тисяч.

Відзначимо, міський районний суд Ужгорода 31 травня ухвалив взяти під варту мера Чопа на 60 діб з альтернативою виходу під заставу в розмірі 1 мільйон гривень.

29 травня правоохоронці затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер Чопа, депутати та начальники відділів міської ради.

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13 06 2017 22:58
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