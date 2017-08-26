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Підозрюваний в нападі на поліцейських у Лондоні був озброєний півтораметровим мечем

Випадок розслідується як терористичний інцидент
Контртерористичні підрозділи Великобританії в суботу, 26 серпня, почали розслідування інциденту, який стався напередодні пізно ввечері біля Букінгемського палацу в Лондоні.
Підозрюваний в нападі на поліцейських у Лондоні був озброєний півтораметровим мечем Фото: google.com

За даними поліції, нападнику близько 26 років, він їхав один на автомобілі Toyota Prius синього кольору, після чого навмисно зупинився перед поліцейською машиною, припаркованої біля королівської резиденції.

Три неозброєні офіцери підійшли до водія, і тоді той дістав з пасажирського місця меча довжиною 1,2 метри. Правоохоронці зазнали незначних поранень, проте нейтралізували нападника перцевим спреєм.

Чоловіка, який під час нападу вигукував "Аллаху акбар!", затримали.

"Думаємо, чоловік діяв самотужки, на цьому етапі слідства ми не шукаємо інших підозрюваних", – повідомив голова контртерористичних сил Дін Хейдон.

Водночас він наголосив, що випадок розслідується як терористичний інцидент.

Нагадаємо, 25 серпня озброєний чоловік напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.

Також 25 серпня у центрі Брюсселя чоловік напав на двох солдатів з ножем. Нападник помер у лікарні від поранення, отриманого під час затримання поліцією.

Зранку 26 серпня озброєний ножем чоловік напав на пішоходів у французькому Марселі.

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26 08 2017 18:40
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