Підозрюваний в організації замаху на Бабченка знав, що "вбивця" співпрацює з СБУ

Підозрюваний в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявляє, що знав про співпрацю найманого ним виконавця Олексія Цимбалюка зі Службою безпеки.

"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ, – ред.). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей (30 прізвищ, на яких нібито готувалися замахи, – ред). В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", – заявив Герман у Шевченківському суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід, пише "Громадське".

Він також сказав, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також "політичні партії та політиків, які цими грошима користуються".

Сьогодні, 31 травня, Шевченківський райсуд Києва почав розглядати клопотання Служби безпеки України щодо обрання запобіжного заходу Борису Герману, підозрюваному в організації убивства журналіста Аркадія Бабченка, повідомляє "Укрінформ". Прокурори просять обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Клопотання розглядає слідчий суддя Вікторія Світлицька.

Засідання планувалося почати о 17:30, але сталася затримка, оскільки слідчий суддя перебувала на іншому засіданні.

Як повідомляв iPress.ua, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири в Києві. Увечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка. Серед них – одеський активіст і співробітник ФСБ РФ.