Підозрюваний в організації замовного вбивства Яцишин втретє не з’явився до суду

Імовірний лідер злочинного угруповання "Біле братство" Ян Яцишин, якого підозрюють у організації замовного вбивства, після внесення застави у півмільйона гривень втретє не з’явився до суду.

Уперше підозрюваний не прибув до суду 29 грудня, коли в Апеляційному суді перенесли розгляд скарги через те, що Яцишин нібито перебував у столичній клініці "Борис". 3 січня він знову не з’явився, за словами адвокатки, він був госпіталізований до реанімації Нікопольської лікарні з інсультом, повідомляє "Громадське".

8 січня адвокатка підозрюваного Тетяна Невмержицька зазначила, що її підзахисний досі в місцевій лікарні Нікополя з діагнозом ішемічний інсульт і надала довідку із медзакладу. Водночас, за інформацією джерел Громадського серед правоохоронців, саме сьогодні зранку Яцишина виписали з лікарні.

Перед тим, як Яцишин вийшов під заставу він двічі зривав засідання під приводом поганого самопочуття, нападу епілепсії, із зали суду його забирала карета швидкої.

Нагадаємо, що Корольовський районний суд Житомира 21 грудня продовжив термін тримання під вартою ймовірному лідеру злочинного угруповання "Біле братство" Яну Яцишину, якого підозрюють в організації замовного вбивства обстрілом автівки під Житомиром, але дозволив йому внести заставу у розмірі 500 тисяч гривень.