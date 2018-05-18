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Підполковник Нацгвардії отримав 13 років в'язниці за держзраду

Військовослужбовця завербувала ФСБ Росії у вересні 2014 року.
Районний суд Харкова засудив підполковника Національної гвардії до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді з позбавленням військового звання.
Підполковник Нацгвардії отримав 13 років в Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що військовослужбовця завербували представники ФСБ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту в Росію.

"За завданням кураторів він передавав їм електронною поштою відомості, що містять державну таємницю, в тому числі дані про сили і засоби, задіяні в проведенні антитерористичної операції", - повідомляють на сайті Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали зловмисника в травні 2015 року на місці постійної дислокації його частини в Харківській області. При спробі втекти він завдав тілесних ушкоджень співробітникові СБУ.

Нагадаємо, СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "державна зрада" щодо першого заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.

 
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18 05 2018 15:30
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