Підполковник Нацгвардії отримав 13 років в'язниці за держзраду
Встановлено, що військовослужбовця завербували представники ФСБ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту в Росію.
"За завданням кураторів він передавав їм електронною поштою відомості, що містять державну таємницю, в тому числі дані про сили і засоби, задіяні в проведенні антитерористичної операції", - повідомляють на сайті Служби безпеки України.
Правоохоронці затримали зловмисника в травні 2015 року на місці постійної дислокації його частини в Харківській області. При спробі втекти він завдав тілесних ушкоджень співробітникові СБУ.
Нагадаємо, СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "державна зрада" щодо першого заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.
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