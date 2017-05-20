Підполковника податкової та кандидата в судді затримали на хабарі в Харкові
Про це повідомляє Національна поліція.
"Оперуповноважений управління внутрішньої безпеки ДФС України в місті Києві разом з колишнім працівником вимагали від підприємця 5 тисяч гривень. За вказану суму грошей пообіцяли бізнесмену не проводити перевірок та не втручатися у його діяльність. Також гарантували "захист" від "небажаних візитів його колег", – йдеться в повідомлені.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували корупційну діяльність підполковника податкової міліції та колишнього працівника фіскальної служби.
Фото: npu.gov.ua
20 травня працівники Управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції та обласної прокуратури затримали двох хабарників під час отримання коштів.
Стосовно порушників відкрито кримінальну справу.
Нагадаємо, на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.
Правоохоронці у четвер, 18 травня, затримали депутата Канівської міської ради (Черкаська область) під час одержання хабара у розмірі $2000 від підприємця.
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