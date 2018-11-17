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Підполковника податкової "взяли" на хабарі у $7 тис

Підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання
У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Підполковника податкової "взяли" на хабарі у $7 тис Фото: npu.gov.ua

Посадовець вимагав від громадянина 7 тисяч доларів, за що обіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а саме - не вживати заходів щодо припинення діяльності  мережі аптек, повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання", - зазначили правоохоронці.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці вилучили гроші - отриману неправомірну вигоду. 

Підполковника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури спільно з СБУ піймали на вимаганні неправомірної вигоди керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.

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17 11 2018 10:59
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