Підполковника податкової "взяли" на хабарі у $7 тис
Посадовець вимагав від громадянина 7 тисяч доларів, за що обіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а саме - не вживати заходів щодо припинення діяльності мережі аптек, повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.
"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання", - зазначили правоохоронці.
Під час затримання у фігуранта правоохоронці вилучили гроші - отриману неправомірну вигоду.
Підполковника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, що співробітники прокуратури спільно з СБУ піймали на вимаганні неправомірної вигоди керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.
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