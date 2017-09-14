Підполковника поліції у Кривому Розі затримали на хабарі

Корупціонер вимагав від місцевого комерсанта 15 тисяч гривень за дозвіл торгівлі в громадських місцях

Служба безпеки в Кривому Розі Дніпропетровської області затримала на хабарі начальника одного із секторів місцевого відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що підполковник вимагав від місцевого комерсанта 15 тисяч гривень за дозвіл торгівлі в громадських місцях, повідомляє прес-центр відомства на своїй сторінці у Facebook.

Співробітники спецслужби затримали начальника в робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабара.

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин розповів, що українці вірять в нездоланність корупції, тому владі треба показувати більше конкретних випадків подолання корупції і покарання винних.