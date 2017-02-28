Підполковника СБУ, підозрюваного у причетності до "бурштинової мафії" випустили під заставу, - ЗМІ

Підполковник був затриманий 4 червня 2016 року в ході спецоперації

Підозрюваний в причетності до організації злочинного угруповання з незаконного видобутку і торгівлі бурштином підполковник Вадим Федорук звільнився з-під арешту під заставу.

Сума застави у розмірі 5,2 мільйона гривень була внесена ще 24 лютого. На свободу офіцер вийшов 27 лютого, зазначив співрозмовник видання. У той же час, нічого невідомо про те, хто вніс заставу. Повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело.

Федорук підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 368 (одержання хабара), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України.

Підполковник був затриманий 4 червня 2016 року в ході спецоперації. Разом з ним був затриманий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик.

15 лютого 2017 року Голосіївський райсуд суд Києва продовжив термін арешту Федорука на шістдесят днів з можливістю внесення застави у розмірі 5,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, у липні минулого року Голосіївський суд Києва заарештував п'ятьох організаторів і керівників "бурштинової мафії" з Рівненської області, які були затримані 4 липня.