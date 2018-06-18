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Підполковника ЗСУ спіймали на вимаганні хабара у підлеглого офіцера

До отримання хабара військовим була залучена дружина – саме їй передавали кошти за місцем проживання, в місто Запоріжжя
Командира одного з підрозділів ЗСУ спіймали на вимаганні хабара від підлеглого.
Підполковника ЗСУ спіймали на вимаганні хабара у підлеглого офіцера Фото: profrights.org

"Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини", - йдеться в повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Підполковника-корупціонера 17 червня затримали. 


Фото: facebook.com/pressjfo

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України "Зловживання впливом", якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна", - зазначають в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час отримання $25 тис хабара затримали адвоката.

Додамо, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури й адвоката.

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18 06 2018 10:25
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