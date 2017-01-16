Підполковника-дезертира з Криму засудили до восьми років тюрми за держзраду

Зрадник вже знаходиться під вартою

Дарницький райсуд Києва засудив до восьми років ув'язнення за державну зраду підполковника медичної служби з кримського міста Судак.

Вирок оголошено за сукупністю вчинених злочинів екс-військового.

"Заступнику начальника Центру підготовки особового складу Військово-повітряних сил та Військово-морських сил "Судак" підполковнику медичної служби С. оголошено вирок Дарницьким районним судом Києва за вчинення держзради та дезертирства, а також перехід на службу до Російської армії в період анексії Криму", – повідомив у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Влітку 2016 року Орджонікідзевський райсуд Харкова засудив чоловіка, який збирав таємну інформацію про українські добровольчі батальйони, задіяні у АТО.

Нагадаємо, що військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".