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Підприємець з Києва привласнив 3 млн грн під час купівлі томографа для черкаської лікарні

Генеральному директору фірми оголошено про підозру
Співробітники Служби безпеки, прокуратури і Нацполіції викрили механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення державних закупівель медичного обладнання приватним підприємцем з Києва.
Підприємець з Києва привласнив 3 млн грн під час купівлі томографа для черкаської лікарні Фото: ssu.gov.ua

"Упродовж лютого-квітня 2017 року комерційна структура брала участь у відкритих торгах із закупівлі комп'ютерного томографа для потреб однієї з черкаських міських лікарень, проведених Департаментом економіки та розвитку Черкаської міськради. Ділки подали на конкурс неправдиві дані щодо вартості обладнання, але перемогли в тендері", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники завищили ціну томографа на більш ніж 3 млн гривень і заволоділи державними коштами.

У рамках розпочатого кримінального провадження генеральному директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що директору субпідрядної фірми, що займалася реконструкцією табору "Вікторія", повідомили про нову підозру у заволодінні 1,7 мільйона бюджетних коштів.

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05 11 2018 16:59
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