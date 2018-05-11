Підприємець з Києва привласнив 3 млн грн під час купівлі томографа для черкаської лікарні

Співробітники Служби безпеки, прокуратури і Нацполіції викрили механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення державних закупівель медичного обладнання приватним підприємцем з Києва.

"Упродовж лютого-квітня 2017 року комерційна структура брала участь у відкритих торгах із закупівлі комп'ютерного томографа для потреб однієї з черкаських міських лікарень, проведених Департаментом економіки та розвитку Черкаської міськради. Ділки подали на конкурс неправдиві дані щодо вартості обладнання, але перемогли в тендері", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники завищили ціну томографа на більш ніж 3 млн гривень і заволоділи державними коштами.

У рамках розпочатого кримінального провадження генеральному директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що директору субпідрядної фірми, що займалася реконструкцією табору "Вікторія", повідомили про нову підозру у заволодінні 1,7 мільйона бюджетних коштів.