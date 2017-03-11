Підприємець з Тернопільщини звинуватив нардепа Барну у побитті

Підприємець з Тернопільській області Ігор Мізерота стверджує, що став жертвою побиття з боку нардепа Олега Барни

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

Житель села Слобідська Джуринка заявив, що Барна напав на нього, в результаті чого він отримав струс мозку і синець.

"Він приїхав, я не сварився, підійшов. Зрозумів, що це Барна, зрозумів, що з ним нема про що говорити, в нього "історія". Я обернувся, ішов, він напав на мене", - розповів Мізерота.

За словами Мізероти, в селі він володіє ставком, який Барна бажає в нього відібрати.

"Ця історія триває три роки, Барна із сусіднього села, йому дуже сподобався мій став, він користуєтсья усіма можливостями, законними і незаконними, якими тільки можна, щоб забрати став. Тепер у нього нема аргументів, тому він скористався силою. Я розумію, що йому нічого не буде, він у центрі Києва збив трамвай і йому це пройшло", - заявив він.

Голова районного відділення поліції Анатолій Мельник підтвердив, що Мізерота написав заяву на Барну. Було відкрито кримінальне провадження.

"Заяву зареєстровано. Проводиться досудове слідство. Справу відкрили за статтею "умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень". У лікарні показали довідку, де вказано, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та гематоми", - розповів він.

Сам Барна заявив, що Мізерота володіє ставком незаконно, а самої бійки не було.

"Водойми та інше - це багатство країни, а не якихось клерків, які незаконно взяли в свій час за схемами, узаконили ці водойми", - заявив він.

Нардеп Барна неодноразово ставав учасником сутичок та бійок у приміщенні Верховної Ради та біля неї.

Нагадаємо, що ввечері 17 жовтня під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.