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Підприємства окупованого Алчевська втратили $21 млн через блокаду Донбасу

Збитки підрахувала корпорація "Індустріальний союз Донбасу"
В результаті блокади Донбасу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" та ПАТ "Екоенергія" недоотримали $21 млн прибутку.
Підприємства окупованого Алчевська втратили $21 млн через блокаду Донбасу Фото: rbc.ua

Всього за тиждень блокади Донбасу, у період з 13 по 20 лютого, було недовироблено значні обсяги металопродукції, коксу та електроенергії, йдеться в офіційній заяві корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), до якої входять зазначені компанії, повідомляє Еспресо.TV.

Зокрема, "Алчевський МК" недовиробило 48,8 тисяч тонн чавуну, 53 тисячі тонн сталі, 34 тисячі тонн товарного слябу, 15 тис. тонн металопрокату.

Тим часом "Алчевськкокс" недоотримав 44 тисячі тонн металургійного коксу, ПАТ "Екоенергія" - 9,5 мВт електроенергії з вторинних металургійних газів. Понад те, комбінатом не було здійснено поставки товарного сталевого сляба для європейських споживачів на загальну суму близько $13,8 мільйонів, а металопрокату - на $ 7,4 мільйонів.

У свою чергу "Дніпровський меткомбінат" не виробив 52 тисячі тонн чавуну, 54,7 тисячі тонн квадратної сталевої заготовки, не були здійснені поставки 54,7 тисяч тонн квадратної сталевої заготовки на зовнішні ринки на загальну суму близько $ 20 мільйонів.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Також учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати залізничне сполучення України з РФ.

 

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22 02 2017 15:36
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