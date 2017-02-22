Підприємства окупованого Алчевська втратили $21 млн через блокаду Донбасу
Всього за тиждень блокади Донбасу, у період з 13 по 20 лютого, було недовироблено значні обсяги металопродукції, коксу та електроенергії, йдеться в офіційній заяві корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), до якої входять зазначені компанії, повідомляє Еспресо.TV.
Зокрема, "Алчевський МК" недовиробило 48,8 тисяч тонн чавуну, 53 тисячі тонн сталі, 34 тисячі тонн товарного слябу, 15 тис. тонн металопрокату.
Тим часом "Алчевськкокс" недоотримав 44 тисячі тонн металургійного коксу, ПАТ "Екоенергія" - 9,5 мВт електроенергії з вторинних металургійних газів. Понад те, комбінатом не було здійснено поставки товарного сталевого сляба для європейських споживачів на загальну суму близько $13,8 мільйонів, а металопрокату - на $ 7,4 мільйонів.
У свою чергу "Дніпровський меткомбінат" не виробив 52 тисячі тонн чавуну, 54,7 тисячі тонн квадратної сталевої заготовки, не були здійснені поставки 54,7 тисяч тонн квадратної сталевої заготовки на зовнішні ринки на загальну суму близько $ 20 мільйонів.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Також учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати залізничне сполучення України з РФ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків