Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Підприємства з Білорусі та Придністров'я потрапили під санкції в Україні

Серед них - Молдовський металургійний завод
Рада національної безпеки і оборони України ввела обмежувальні заходи проти підприємств з Білорусі та Придністров'я в рамках антиросійських санкцій.
Підприємства з Білорусі та Придністров Фото: nnm.me

Про це йдеться в додатку до рішення РНБО від 2 травня 2018 року, оприлюдненому на сайті Президента України.

Серед них - ВАТ "Молдовський металургійний завод" у Рибниці, одне з найбільших підприємств у Придністров'ї. Завод на три роки потрапив під блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на здійснення держзакупівель.

Окрім того, Україна ввела санкції у вигляді обмеження торговельних операцій проти ТОВ "Мозирський спиртогорілчаний завод" (Гомельська область, Білорусь) на термін один рік. Для Мінського ТОВ "Світ пива" торговельні операції обмежені на три роки.

Як повідомляв iPress.ua, ряд російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції РНБО.

Додамо, що Україна заблокували активи генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова та позбавила державних нагород Йосипа Кобзона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2018 13:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.