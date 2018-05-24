Підприємства з Білорусі та Придністров'я потрапили під санкції в Україні

Рада національної безпеки і оборони України ввела обмежувальні заходи проти підприємств з Білорусі та Придністров'я в рамках антиросійських санкцій.

Про це йдеться в додатку до рішення РНБО від 2 травня 2018 року, оприлюдненому на сайті Президента України.

Серед них - ВАТ "Молдовський металургійний завод" у Рибниці, одне з найбільших підприємств у Придністров'ї. Завод на три роки потрапив під блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на здійснення держзакупівель.

Окрім того, Україна ввела санкції у вигляді обмеження торговельних операцій проти ТОВ "Мозирський спиртогорілчаний завод" (Гомельська область, Білорусь) на термін один рік. Для Мінського ТОВ "Світ пива" торговельні операції обмежені на три роки.

Як повідомляв iPress.ua, ряд російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції РНБО.

Додамо, що Україна заблокували активи генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова та позбавила державних нагород Йосипа Кобзона.