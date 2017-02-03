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Підприємства забогували "Нафтогазу України" понад 31 млрд грн

81% від всіх боргів становлять гроші, які винні компанії ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії
Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед "Нафтогазом" становить близько 31,2 млрд гривень станом на 28 лютого.
Підприємства забогували "Нафтогазу України" понад 31 млрд грн Фото: gipoteza.net

Таким чином заборгованість у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на понад 1,5 мільярда гривень, - повідомляє прес-центр "Нафтогазу". 

У відомстві зазначають, що 81% від всіх боргів становлять гроші, які винні компанії ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії. Тим часом борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії, становить близько 10%, а борг прямих промислових споживачів — 9%.

Тим часом "Київенерго" ще повинен виплатити "Нафтогазу" 4,2 мільярда гривень, хоча борг за тиждень зменшився на 11,4%, або на понад півмільярда гривень. 

Зазначається, що сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 25,4 мільярдів гривень, з них за 2017 рік — понад 5 мільярдів гривень. 

"Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (5,7 млрд грн), Дніпропетровської (4,6 млрд грн), Харківської (1,8 млрд грн), Луганської (1,3 млрд грн), Одеської (1,1 млрд грн), Запорізької (1,0 млрд грн) областей та м. Києва (3,4 млрд грн)", - наголосили у прес-центрі. 

При цьому найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ вже у цьому році в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва (1 218 млн грн), Львівської (401 млн грн), Запорізької (370 млн грн), Одеської (362 млн грн), Донецької (320 млн грн), Дніпропетровської (307 млн грн), Харківської (257 млн грн) областей.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.

До слова, уряд України вважає за необхідне приєднатися до двох позовів польської сторони щодо питання доступу російського монополіста Газпром до потужностей газопроводу OPAL

 
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02 03 2017 09:23
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