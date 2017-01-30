Підприємствам можуть підвищити тарифи на опалення наступного місяця

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує збільшити середньозважений тариф на теплову енергію для промислових споживачів з 1 лютого.

Тарифи на опалення хочуть підвищити на 102,46 гривень/Гкал, до 1 471,56 гривень/Гкал (без ПДВ), порівняно з діючими у січні тарифами. Про це йдеться у порядку денному засідання НКРЕКП, яке відбудеться завтра, 31 січня.

Також планується збільшити тарифи на централізоване гаряче водопостачання для юросіб. Зокрема, для споживачів "Київенерго" тариф на теплову енергію планується збільшити на 100,46 гривень/Гкал до 1 508,47 гривень/Гкал.

Такі зміни комісія має намір впровадити у зв'язку з тим що ціна на природний газ зросла та наступного місяця повинна становити 7 822,7 гривень/тис. куб. м (без ПДВ), що на 11,4% більше ніж у січні.

Нагадаємо, у листопаді у відомстві запевняли, що методика оцінки тарифів на послуги з централізованого опалення була підтримана Міжнародним валютним фондом і не передбачає підвищення у кілька разів.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні з 1 липня подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тисячу кубометрів.