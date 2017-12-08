Фірми-постачальники заборгували перед Міноборони 6,1 млрд грн, - ГПУ
Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів за №10/2/1-20618-17.
Як наголошується, сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень. Про це пише DT.UA.
У підприємств концерну "Укроборонпром" така заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень, а прострочена заборгованість - 335 млн гривень.
Нагадаємо, у грудні Генеральна прокуратура повідомила, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.
Нещодавно обвинувальні акти відносно п'ятьох колишніх і діючих посадовців Міноборони та двох службових осіб комерційного підприємства, які провели махінацію з закупівлями бронежилетів та касок для військових, було скеровано до суду.
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