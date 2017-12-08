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Фірми-постачальники заборгували перед Міноборони 6,1 млрд грн, - ГПУ

У підприємств концерну "Укроборонпром" прострочена заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень
Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 млрд гривень і досягла, таким чином, рекордної суми — понад 6,1 млрд гривень.
Фірми-постачальники заборгували перед Міноборони 6,1 млрд грн, - ГПУ Фото: ukroboronprom.com.ua

Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів за №10/2/1-20618-17.

Як наголошується, сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень. Про це пише DT.UA.

У підприємств концерну "Укроборонпром" така заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень, а прострочена заборгованість - 335 млн гривень.

Нагадаємо, у грудні Генеральна прокуратура повідомила, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.

Нещодавно обвинувальні акти відносно п'ятьох колишніх і діючих посадовців Міноборони та двох службових осіб комерційного підприємства, які провели махінацію з закупівлями бронежилетів та касок для військових, було скеровано до суду.

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12 08 2017 16:58
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