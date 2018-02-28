Підприємство, придбане під керівництвом Курченка, конфіскували, - ГПУ
Про це повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.
За її словами, вартість підприємства оцінюється орієнтовно в 100 мільйонів гривень.
"Вказане підприємство придбано у 2012 році членами злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка та використовувалося для маскування злочинів під виглядом фіктивного вивезення палива для ухилення від сплати податків", – написала Сарган.
30 травня 2017 року прокуратура Одеської області погодила й надіслала Сергієві Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.
Рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.
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