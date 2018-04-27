Підприємців-пенсіонерів звільнили від ЄСВ
Суд вирішив, що фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу, повідомляє портал судової влади.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску лише в разі добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Верховний Суд зазначив, що звільнення фізичної особи-підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування, від сплати єдиного внеску можливе за наявності двох умов: по-перше, така особа повинна мати статус пенсіонера за віком або людини з інвалідністю; по-друге, отримувати, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.
Нагадаємо, сплата єдиного внеску є обов'язковою для всіх категорій підприємців. З січня по грудень 2018 року розмір мінімального єдиного внеску становить 819 грн.
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