Підпис Януковича під заявою до Путіна був, - Сергеєв
Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".
Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його словам про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін.
"З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича.
Він заявив, що зміг ознайомитися із документом лише після засідання. Після того, як Чуркін показав лист, з ним можна було ознайомитися в секретаріаті РБ ООН, зазначив Сергеєв.
Говорячи про те, чи мало це звернення юридичну силу, Сергеєв пояснив, що Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну. Так, на підставі листа Януковича Путін звернувся до Ради Федерації, яка дала згоду на введення військ в Україну.
"Заява була використана (Росією – УП) для легітимних дій в рамках ООН", - сказав екс-посол.
"Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції", - зазначив Сергеєв.
Головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив перерву в засіданні Оболонського суду до 10.00 17 серпня.
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