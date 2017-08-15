Підпис Януковича під заявою до Путіна був, - Сергеєв

Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну

Під заявою-зверненням Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну був підпис колишнього українського президента, і саме цим документом РФ намагалася в ООН виправдати свою інтервенцію.

Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".

Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його словам про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін.

"З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича.