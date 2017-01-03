Підписання меморандуму з МВФ очікується найближчими днями, - НБУ

У прес-службі регулятора не підтвердили інформацію щодо підписання меморандуму з боку НБУ, яку раніше оприлюднило агентство Reuters, пише "Економічна правда".

"Ми очікуємо, що підписання може відбутися в найближчі дні", - заявили в НБУ.

В прес-службі Міністерства фінансів заявили, що не мають інформації щодо підписання меморандуму України та МВФ.

"На данний момент все знаходиться на завершальній стадії", - зазначила прес-секретар міністра фінансів.

Як відомо, підписання меморандуму дає можливість отримати черговий транш в сумі 1 млрд дол. за програмою розширеного фінансування EFF.

Україна також розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.