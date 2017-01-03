Підписання меморандуму з МВФ очікується найближчими днями, - НБУ
У прес-службі регулятора не підтвердили інформацію щодо підписання меморандуму з боку НБУ, яку раніше оприлюднило агентство Reuters, пише "Економічна правда".
"Ми очікуємо, що підписання може відбутися в найближчі дні", - заявили в НБУ.
В прес-службі Міністерства фінансів заявили, що не мають інформації щодо підписання меморандуму України та МВФ.
"На данний момент все знаходиться на завершальній стадії", - зазначила прес-секретар міністра фінансів.
Як відомо, підписання меморандуму дає можливість отримати черговий транш в сумі 1 млрд дол. за програмою розширеного фінансування EFF.
Україна також розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат