Підписаний Омеляном меморандум про Hyperloop не передбачає жодних зобов'язань
Такі висновки можна зробити з тексту Меморандуму, який надало Міністерство інфраструктури на інформаційний запит "Українських Новин".
"Цей Меморандум не створює жодних зобов'язань для Сторін, а лише фіксує їхні наміри про співробітництво в майбутньому", – йдеться в тексті Меморандуму.
Підписаний Меморандум передбачає обмін досвідом під час спільних зустрічей Сторін, а також забезпечення організації візитів делегацій компанії НТТ на тестовий майданчик у місті Дніпро і візитів делегацій Мінінфраструктури до інноваційного центру HTT у місті Тулуза (Франція). Також планується проведення регулярних робочих зустрічей та створення спільних робочих груп.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Як повідомляв iPress.ua, в лютому 2018 року Мінінфраструктури анонсувало проект створення надшвидкісної транспортної мережі Hyperloop в Україні. 14 червня головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури України Володимира Омелян обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі і підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.
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