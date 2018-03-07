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Підписаний Омеляном меморандум про Hyperloop не передбачає жодних зобов'язань

Документ має суто декларативний характер
Підписаний 14 червня Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством інфраструктури України та компанією Hyperloop Transporation Technologies має лише декларативний характер і не покладає на підписантів жодних зобов'язання.
Підписаний Омеляном меморандум про Hyperloop не передбачає жодних зобов Фото: inforesist.org

Такі висновки можна зробити з тексту Меморандуму, який надало Міністерство інфраструктури на інформаційний запит "Українських Новин".

"Цей Меморандум не створює жодних зобов'язань для Сторін, а лише фіксує їхні наміри про співробітництво в майбутньому", – йдеться в тексті Меморандуму.

Підписаний Меморандум передбачає обмін досвідом під час спільних зустрічей Сторін, а також забезпечення організації візитів делегацій компанії НТТ на тестовий майданчик у місті Дніпро і візитів делегацій Мінінфраструктури до інноваційного центру HTT у місті Тулуза (Франція). Також планується проведення регулярних робочих зустрічей та створення спільних робочих груп.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Як повідомляв iPress.ua, в лютому 2018 року Мінінфраструктури анонсувало проект створення надшвидкісної транспортної мережі Hyperloop в Україні. 14 червня головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури України Володимира Омелян обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі і підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.

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03 07 2018 21:20
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