Підписаний Омеляном меморандум про Hyperloop не передбачає жодних зобов'язань

Підписаний 14 червня Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством інфраструктури України та компанією Hyperloop Transporation Technologies має лише декларативний характер і не покладає на підписантів жодних зобов'язання.

Такі висновки можна зробити з тексту Меморандуму, який надало Міністерство інфраструктури на інформаційний запит "Українських Новин".

"Цей Меморандум не створює жодних зобов'язань для Сторін, а лише фіксує їхні наміри про співробітництво в майбутньому", – йдеться в тексті Меморандуму.

Підписаний Меморандум передбачає обмін досвідом під час спільних зустрічей Сторін, а також забезпечення організації візитів делегацій компанії НТТ на тестовий майданчик у місті Дніпро і візитів делегацій Мінінфраструктури до інноваційного центру HTT у місті Тулуза (Франція). Також планується проведення регулярних робочих зустрічей та створення спільних робочих груп.



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com

Як повідомляв iPress.ua, в лютому 2018 року Мінінфраструктури анонсувало проект створення надшвидкісної транспортної мережі Hyperloop в Україні. 14 червня головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури України Володимира Омелян обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі і підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.