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Підписи Охендовського в "амбарній книзі" ПР справжні, - НАБУ

Бюро оприлюднило частину почеркознавчої експертизи "чорної бухгалтерії" ПР із підписами глави ЦВК
У НАБУ заявляють, що експертиза довела, що підписи голови ЦВК Михайла Охендовського в "чорній бухгалтерії" ПР є справжніми.
Підписи Охендовського в "амбарній книзі" ПР справжні, - НАБУ Михайло Охендовський. Фото: ua.golos.ua

Почеркознавчу експертизу, здійснювала комісія у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомляє НАБУ.

Відповідні висновки НАБУ отримало 15 березня. Зокрема, експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК, якого НАБУ підозрює в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

"Таким чином, достовірність підписів голови ЦВК в так званій "амбарній книзі" Партії регіонів підтверджені вдруге: вперше це зробили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ)", - наголосили в НАБУ.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.

Відтак, слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.
 
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