Підписи Саакашвілі в документах з Одеської ОДА і в анкеті відрізняються

Підпис, який міститься в анкеті – зроблений грузинською мовою

Підпис на анкеті для отримання українського громадянства, яку нібито заповнив Міхеї Саакашвілі, відрізняється від того, який він ставив під документами під час роботи головою Одеської області.

Такий висновок можна зробити з одного з останніх документів, підписаних Саакашвілі на посаді, і якій "Українській правді" передав експерт центру "Ейдос" Гліб Каневський.

Підпис, який він проставив, написаний кирилицею. Підпис, який міститься в анкеті – зроблений грузинською мовою.



Фото: pravda.com.ua

У переданому листі Саакашвілі звітує перед Кабміном, який на той час очолював Володимир Гройсман, як ОДА розглянула звернення нардепа Сольвара щодо причетності Труханова до трагедії 02.05. в Одесі.

У листі Саакашвілі також виправляв помилки і закреслив "З повагою".

Раніше Саакашвілі заявляв, що підпис у копії анкети на отримання українського громадянства, яку було раніше оприлюднено, належить не йому.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Сам Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.