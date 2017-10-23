Підрозділ "Укрнафти" вивів на фірми Коломойського 4 мільярди, - ГПУ

Один із структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" відразу після приходу в компанію нового голови Марка Роллінса перерахувало двом компаніям з орбіти групи "Приват" 4 мільярди гривень за нафтопродукти.

Про це свідчать матеріали кримінальної розслідування Генеральної прокуратури від 29 грудня 2016 року, передає enkorr.

Йдеться про нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз", яке виступає уповноваженою особою договору про спільну діяльність між "Укрнафтою" і Momentum Enterprises (Eastern Europe) Ltd.

За даними слідства, 29 вересня 2015 року, в той день, коли Марк Роллінс офіційно приступив до виконання обов'язків голови правління "Укрнафти", був призначений голова дирекції "Полтаванафтогаз", якому учасники договору про спільну діяльність надали право одноосібного підпису на всіх банківських і фінансових документах.

Після цього, в жовтні-грудні 2015 року, "Полтаванафтогаз" як уповноважена особа договору перерахувала на рахунки ПАТ "Укртатнафта" і ТОВ "Гарант УТН" 3,99 млрд грн за 189,7 тис тонн нафтопродуктів.

"Полтаванафтогаз" нібито купила 43,5 тис тонн бензину А-95 по 25 504 грн і 146,2 тис тонн дизпалива за 19 733 грн за тонну, що на 10-14% вище середньої ціни кременчуцького палива на ринку в четвертому кварталі 2015 року .

Вже на початку 2016 року "Полтаванафтогаз" уклала 396 договорів з 52 компаніями, за якими продало ці нафтопродукти за 1,75 млрд грн.

Середня ціна продажу бензину А-95 за цими договорами становила 12 123 грн, а дизпалива - 8 369 грн за тонну, тобто більш ніж в два рази дешевше, ніж купувала на кілька місяців раніше.

При цьому ГПУ вказує, що фактично, підприємства, які нібито придбали нафтопродукти, є пов'язаними з

"Гарант УТН" і "Укртатнафта", операції з купівлі-продажу фіктивні, а єдина їхня мета - заволодіння коштами спільної інвестиційної діяльності.

Таким чином, тільки за ці дві операції купівлі/продажу "Полтаванафтогаз" розтратила 2,24 млрд грн.

Частка "Укрнафти" у спільній діяльності становить 49,9%, але в частині розподілу прибутку - 55%, у Momentum Enterprises - 50,1% і 45% відповідно.

Нагадаємо, компанії "Укрнафти" заборгували бюджету понад 15 млрд грн.